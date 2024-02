Blitz nei cantieri della provincia di Fermo: scatta una multa da 40mila euro

FERMO Sicurezza sul lavoro, sotto esame i cantieri in provincia che sono molti numerosi anche per gli stanziamenti legati al Pnrr. Fondi che stanno permettendo di rimettere mano a edifici in disuso che tornano all’antico splendore o che vengono utilizzati per altri scopi. Fra questi figura anche il cantiere in centro a Fermo dell’ex mercato coperto.

La struttura nei pressi di piazzale Azzolino è destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per la ripartenza del centro anche grazie all’intesa con la Fondazione Its per la nascita di un importante polo per la formazione.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Fermo insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli che si occupano nello specifico di questo settore.

Lo stanziamento

Anche all’ex mercato coperto si sta mettendo mano grazie agli stanziamenti del Piano e il loro appalto è stato aggiudicato da un raggruppamento temporaneo di imprese: in particolare durante il controllo sono stati identificati 12 operai (fra cui anche 5 stranieri in regola con la normativa sul soggiorno) dipendenti delle due imprese interessate, riscontrando alcune violazioni alla normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il codice

Gli amministratori unici delle due imprese sono stati deferiti per le violazioni delle norme riguardanti la difesa delle aperture, la viabilità nei cantieri, la rimozione dei dispositivi di sicurezza, la mancanza di protezioni verso il vuoto, gli obblighi del datore di lavoro e l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. In tutto sono state elevate multe per 40mila euro. Il cantiere è stato anche sospeso e le sanzioni comunque saldate in maniera tempestiva, tanto che poi lo stesso cantiere è stato subito riavviato. Gli stessi militari dell’Arma ricordano l’importanza del rispetto scrupoloso delle norme e l’impegno dei militari per garantire la sicurezza sul lavoro. Possibili ulteriori controlli anche nei prossimi giorni.