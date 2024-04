MACERATA Lavori in corso lungo la superstrada Val di Chienti e disagi attesi proprio in vista della bella stagione e dell’avvicinarsi di ponti primaverili e ferie estive. Per evitare situazioni di traffico caos come già avvenuto negli anni scorsi, Confartigianato corre ai ripari. È la stessa associazione di categoria, infatti, che segue con attenzione la situazione dei cantieri sulla 77 e mette in atto una vera e propria operazione di trasparenza, «considerato il fatto - evidenziano i vertici - che i diversi lavori in corso continuano a creare disagi a chi utilizza questa indispensabile arteria per lavoro e i turisti che visitano i nostri borghi e le località della costa. Deviazioni o restrizioni, infatti, allungano i tempi di percorrenza, rendendo più fragile la fruizione di un territorio dove, tra l’altro, è in atto la ricostruzione post sisma».

La disponibilità

«La Regione Marche - proseguono i vertici di Confartigiano Macerata - si è subito dimostrata disponibile e attenta alla questione, condividendo con l’Associazione il cronoprogramma sulle manutenzioni in fase d’opera e la riattivazione della normale viabilità. Confartigianato non può che ringraziare la Regione e l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli per aver dimostrato ancora una volta la prontezza dell’ente nel rispondere alle necessità del territorio». Già il 15 gennaio scorso l’assessore Baldelli aveva promosso un incontro con Anas, Comune di Serravalle di Chienti e le associazioni di categoria - Confindustria, Confartigianato, Cna, Confcommercio e Coldiretti -, con l’obiettivo, non solo di riaprire al traffico in tempi rapidi la galleria chiusa per l’incidente avvenuto nel periodo natalizio, ma anche per ottenere da Anas informazioni periodiche sui cantieri lungo la superstrada e sulla viabilità, per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e gli operatori economici.

Gli accordi

«Alla luce di quanto concordato, -dice il segretario generale Giorgio Menichelli - l’associazione continuerà a sollecitare l’Anas affinché la comunità venga con sempre maggiore attenzione aggiornata circa le manutenzioni in corso o programmate. Sarebbe utile, infatti, che automobilisti e trasportatori siano messi al corrente in maniera tempestiva sui cantieri in strada, affinché possano programmare i propri viaggi tenendo presente la percorribilità della Val di Chienti. Ci auguriamo che i cronoprogrammi delle opere vengano rispettati, consci dell’importanza di viaggiare su strade sicure e della necessità di realizzare interventi di manutenzione».

I dettagli

Entrando nel merito dei cantieri, secondo il prospetto comunicato da Anas Marche, sono in corso i lavori urgenti di manutenzione programmata degli impianti delle gallerie Colle Sentino 1 e 2, la Maddalena, Le Fratte, La Rocchetta e Brodella nella direzione Foligno con uscita obbligatoria allo svincolo di Sfercia-Camerino e successivo rientro allo svincolo di Muccia Sud. La scadenza prevista per i lavori è di venerdì 19 aprile. La limitazione è prevista in fascia oraria 7-15 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con un tempo di maggiore percorrenza di 10 minuti. Lavori anche dal chilometro 29+000 al chilometro 31+200 dove sono in corso alle misure e i controlli per la redazione della documentazione di sicurezza per le gallerie nel tratto sotteso in entrambe le direzioni con chiusura della sola corsia di marcia. In questo caso la scadenza prevista per i lavori è il 24 aprile con un tempo di maggiore percorrenza di 5 minuti. Dal chilometro 21+300 al 26+450 sono in corso i lavori urgenti di manutenzione programmata degli impianti delle gallerie Serravalle, Varano lungo la corsia di marcia/sorpasso, secondo l’avanzamento dei lavori, in entrambe le direzioni di marcia. La scadenza era prevista al 31 aprile ma sarà prorogata e il tempo di maggiore percorrenza previsto è di 5 minuti. Dalla parte opposta, verso Civitanova, tra la fine della superstrada e la statale Adriatica, lungo la carreggiata destra sono in corso i lavori urgenti di ripristino della pavimentazione stradale tra il 106+000 e 110+000 con deviazione del traffico su carreggiata opposta. I lavori dovrebbero finire entro venerdì.