GROTTAMMARE Traffico scorrevole, dallo scorso martedì mattina in A14, quando sono stati sospesi i cantieri per i lavori. La sospensione è stata attivata secondo il programma che Autostrade per l’Italia ha concordato con le istituzioni territoriali e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che supervisiona il tutto.

Le motivazioni



É la prima finestra di sospensione dei lavori attuata quest’anno, escludendo la coda delle festività natalizie a gennaio, che si attiva nei periodi di maggior flusso di traffico, per i giorni di esodo per vacanze o festività. In questi giorni il traffico è tranquillo, ma la prudenza è sempre d’obbligo, soprattutto quando c’è maltempo. Tuttavia il traffico è destinato ad aumentare nel fine settimana, così come dalle previsioni diffuse nei giorni scorsi da Viabilità Italia. Si prevede che l’aumento del traffico di esodo si possa concentrare tra domani e sabato prossimo, mentre per il contro esodo, il traffico sarà maggiore nelle giornate di lunedì 1° aprile, Pasquetta, e martedì 2 aprile.

Sempre nei prossimi giorni ci sarà il nuovo stop alla circolazione dei mezzi pesanti. Non potranno circolare dalle 14 alle 22 di domani (venerdì 29), dalle 9 alle 16 di sabato, dalle 9 alle 22 di Pasqua e Pasquetta, dalle 9 alle 14 di martedì 2 aprile. La sospensione dei cantieri rimarrà in vigore fino alla sera di martedì prossimo, 2 aprile, quando saranno ricollocati. Quando torneranno i lavori, ci sarà la solita e consueta situazione, già nota a chi, con disagi, percorre il tratto abitualmente durante la settimana.

Dei lavori di adeguamento degli impianti antincendio, segnalazione e gestione degli sversamenti accidentali di liquidi pericolosi, che si stanno facendo, sono stati finora completati quelli in carreggiata sud per le gallerie San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano, Castello di Grottammare, e si prevede, nelle stesse, di completare la carreggiata nord entro il secondo trimestre di quest’anno. Di contro nella carreggiata nord è stata completata la galleria Pedaso, e si prevede di completare la stessa, però in carreggiata sud, entro il terzo trimestre 2024.



I lavori procedono più velocemente grazie a un nuovo macchinario che scava in maniera più rapida, un Trencher T5558III, compiendo più operazioni in contemporanea, quadruplicando la linea di scavo lineare. I lavori vengono compiuti di notte, per garantire la maggiore fluidità possibile al traffico autostradale, dal momento che i lavori hanno bisogno di assenza totale di traffico. I lavori di ammodernamento sono stati completati nel 2023, mentre quelli in corso di potenziamento degli impianti, entro la fine del 2024, dovrebbero portare a un avanzamento del 90%. Due settimane, quindi di circolazione, ancora con i lavori, prima del nuovo stop, già previsto dal cronoprogramma della cantierizzazione per il prossimo giovedì 18 aprile. Macchinari off da quel giorno e fino a lunedì 6 maggio, quando saranno tolti i cantieri per agevolare gli spostamenti in occasione del doppio ponte del 25 aprile e del 1 maggio.



Fino alla lunga estate che sarà senza cantieri dal 31 maggio al prossimo 10 settembre. Fonti tecniche di Aspi precisano che «la durata degli interventi e le date di rimozione dei cantieri sono direttamente correlate alla durata dei periodi di sospensione che vengono stabiliti»