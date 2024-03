MACERATA - Un primo stato avanzamento lavori che è stato già liquidato, un secondo che sarà raggiunto nelle prossime settimane segnalano come il cantiere per la costruzione della nuova palestra di Piediripa, dedicata ad arti marziali e scherma, proceda nel rispetto del cronoprogramma indicato dall’impresa. La struttura cresce a vista d’occhio, gli operai dell’impresa abruzzese hanno terminato il secondo solaio e le tamponature. Il dirigente dei Servizi tecnici, Tristano Luchetti, ha firmato una determina nella quale richiamata quella del 10 maggio scorso con cui è stato liquidato alla Karintia srl l’importo complessivo di 472.056,84 euro rilasciato dal Rup per il pagamento dell’anticipazione del 30% del prezzo dell’appalto, viene approvato il primo stato avanzamento dei lavori di realizzazione impianto polivalente palestra arti marziali e scherma a Piediripa dell’importo di 305.132,02 euro redatto nei termini specificati nel contratto.

Il periodo

Dunque dopo circa otto mesi dall’avvio del cantiere lo sky line della nuova palestra di scherma ed arti marziali di Piediripa si va definendo sempre più. Gli operai della ditta Karintia srl di Avezzano, che si è aggiudicata l’appalto per un importo contrattuale complessivo di 1.430.475,26 euro ha, nella fase precedente, provveduto a completare il lavoro che ha interessato la fondazione e il solaio di fondazione e sono stati realizzati i pilastri portanti della struttura su cui è stato posto il secondo solaio e le tamponature. Questo significa che le lavorazioni stanno procedendo come previsto dal cronoprogramma dell’opera la cui edificazione e consegna al Comune di Macerata è stimata nel secondo semestre di quest’anno. Infatti la costruzione è in muratura e non prefabbricata per cui, nella fase successiva si procederà alla realizzazione del solaio di copertura e delle pareti perimetrali della nuova palestra con il completamento del fabbricato vero e proprio. Questo nuovo impianto sportivo consentirà di svolgere attività di scherma e arti marziali e sarà realizzato con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero.

Gli interni

All’interno verrà realizzata un’area di gioco libera di 24x15 metri lineari per una superficie complessiva pari a 360 metri quadri, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in Pvc e avrà un’altezza libera di circa otto metri. Comune che si era aggiudicato nel 2022 un finanziamento del bando del ministero relativo al Pnrr, missione cinque componente C 2.3 investimento 3.1, ovvero Sport e inclusione sociale destinato a questa nuova struttura sportiva. Passi avanti consistenti anche per il nuovo impianto da rugby a Villa Potenza: l’impresa Edilizia Crocioni, che si è aggiudicata l’appalto per un importo contrattuale complessivo di 2.029.037,90 euro, sta lavorando sulla costruzione degli spogliatoi, di una Club house di oltre quattrocento metri quadri e un locale tecnico per gli impianti. Dopo aver gettato le fondazioni anche l’impalcato è stato installato: è stato effettuato in questi giorni pure il getto del solaio di copertura e successivamente verrà installato il tetto di queste strutture. Il progetto iniziale è stato leggermente modificato: la collocazione dell’impianto è stata spostata di circa 25 metri per consentire la salvaguardia delle tombe di epoca tardo-romana che sono state ritrovate durante scavi preliminari. La seconda fase delle opere nel cantiere riguarderà la costruzione dei due campi da rugby che potrebbero vedere i primi scavi già nel prossimo mese di aprile. Infatti il finanziamento con fondi Pnrr prevede la realizzazione di due nuovi campi da rugby (uno in sintetico e uno in erba) per allestire un polo sportivo di riferimento regionale.