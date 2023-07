MACERATA - Un incidente è avvenuto poco fa lungo la SS485 “Corridonia Maceratese” a Piediripa: per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrate un'auto ed una motocilcietta. Per soccorrere il motociclista è atterrata l'eliambulanza. È temporaneamente chiuso il tratto di strada, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 20,100.