Porto Sant'Elpidio, l'assessore Balestrieri: «Villa Baruchello, ultimi ritocchi». Intervento sui cancelli per evitare i bivacchi

PORTO SANT'ELPIDIO Villa Baruchello, stanno per concludersi i lavori di riqualificazione della dimora storica di Marina Picena. Il restyling del giardino e del bosco. Entro fine marzo si prevede la chiusura del cantiere e l’area sarà riconsegnata alla collettività. Si tratta senza dubbio di uno dei luoghi di maggior pregio storico e culturale della città e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Andrea Balestrieri fa sapere che «sin dall’insediamento della nostra amministrazione sto seguendo costantemente l’evoluzione del cantiere vista la complessità del progetto. Siamo alle fasi finali di un percorso lungo, che ci riconsegna un luogo storico di Porto Sant’Elpidio, pronto a splendere di nuovo».

I tempi

«Nell’arco di poche settimane - rimarca - si completeranno gli ultimi interventi e si apre una nuova pagina.

Abbiamo intenzione di riprogrammare questi spazi, sia dal punto di vista delle realtà che fruiranno dei locali, sia per quanto riguarda l’allestimento di eventi. Villa Baruchello è un naturale contenitore culturale che, con il suo scenario suggestivo, si presta ad iniziative di spessore che qualificheranno l’offerta della nostra città».

Le zone

In questa fase si sta ultimando la messa a dimora del verde, è stato completato l’allestimento del prato nell’esedra e nel giardino, completata l’illuminazione del bosco mentre è in fase conclusiva quella a ridosso della villa e lungo il viale. Per quanto riguarda le opere murarie sono pronti i percorsi interni al boschetto, c’è stata una riqualificazione delle staccionate e sono stati allargati i sentieri pedonali, così da creare anche degli spazi dove poter sostare. L’arredo del giardino, con l’allestimento di vasi e panchine, è in fase di completamento.

Le pareti

Alle battute finali anche la sistemazione della limonaia, dove sono stati risolti problemi di infiltrazioni, si è ripristinata la pavimentazione, le pareti sono state intonacate e ritinteggiate, restaurati i grandi infissi in legno del locale. I lavori hanno previsto la pavimentazione e impermeabilizzazione alla sala del pianoforte, che avrà un ingresso autonomo, indipendente dall’accesso principale alla villa. La storica fontana è stata risanata ed è tornata in funzione. Si è provveduto infine all’automazione dei cancelli che saranno temporizzati. Questi lavori ai cancelli erano molto attesi dai residenti, si segnalavano spesso intrusioni notturne nella villa, bivacchi e strani giri ripetutamente denunciati dall’associazione di quartiere, che ha la sede nelle vicinanze. Ora l’automazione eviterà nuove occupazioni abusive. C’è stato anche un intervento di manutenzione per la scalinata esterna del giardino.

La stagione

«Sarà un orgoglio, in primavera, restituire alla collettività un luogo caro a tutta Porto Sant’Elpidio – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella – la sfida più stimolante sarà mantenerla sempre accogliente e curata, proporre eventi di alto livello che valorizzino al meglio la dimora storica e i suoi spazi all’aperto».