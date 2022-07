MACERATA - Resti di ossa umane nel sottosuolo, la scoperta fatta durante i lavori per sistemare un avvallamento che si era creato per via del maltempo di mercoledì nella zona dei Cancelli, in piazza Annessione. Del ritrovamento è stata allertata la Soprintendenza che interverrà martedì.



«Gli operai del Comune sono intervenuti per sistemare una buca che si era aperta per via del maltempo in piazza Annessione, ex piazza San Salvatore - spiega l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi - dove un tempo c’era una chiesa con un convento di frati. Un’antichissima chiesa di cui abbiamo notizia già dal 1100. Mentre appunto stavano lavorando, gli operai hanno trovato questi che sono resti di ossa umane che secondo qualche esperto che l’ha viste potrebbero risalire a centinaia di anni fa. Domani (oggi, ndr), una società che si occupa di archeologia di superficie che noi come Comune consultiamo prima di procedere ai lavori pubblici farà un sopralluogo e martedì invece sarà la Soprintendenza a farne uno più specifico per capire se si tratta di un caso isolato oppure parliamo di un sepolcreto o qualche cosa di simile che ha a che fare con la presenza di questo antichissimo convento e della chiesa di San Salvatore. Di cui, come dicevo, si ha notizia dal 1100 perché viene citato dallo storico ottocentesco Pompeo Compagnani».

L’area è stata transennata, la buca verrà protetta in attesa del sopralluogo in programma la prossima settimana della Soprintendenza. Il ritrovamento di ieri, avvenuto del tutto casualmente durante dei lavori di sistemazione di un’area in cui si era creato un avvallamento per via del maltempo, riaccende i riflettori sul sottosuolo di Macerata. Il Comune ha in cantiere un piano per valorizzare e riportare alla luce tunnel e quanto altro di meraviglioso c’è sotto la città ma sono opere costose che richiedono tempo. «La chiesa di San Salvatore nel ‘500 era il limite della diocesi di Camerino – conclude l’assessore -, così come Santa Maria della Porta era il limite della diocesi di Fermo».