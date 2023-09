FERMO - Rilancio di Marina Palmense, il Comune di Fermo investe sulla costa sud della città. In arrivo il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà l’area con il comune di Porto San Giorgio e da settimane sono in corso i lavori di mezzi e uomini della ditta Fratelli Loiudice nel cantiere per la realizzazione della nuova palestra di Marina Palmense. Un impianto polivalente molto atteso che fornirà un servizio in più per i residenti della zona. I lavori avanzano per realizzare la nuova struttura sportiva polifunzionale indoor, in un’area di proprietà comunale, dove poter praticare diversi sport, dal calcetto alla pallavolo al basket.

Il sindaco



Come ha più volte ricordato il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro «a Marina Palmense questo nuovo impianto sportivo sarà importante. Una nuova opera pubblica per la quale sono stati riconosciuti fondi Pnrr, per cui un ringraziamento va agli uffici comunali ed ai tecnici per il lavoro accurato e le progettualità presentate. Opera pubblica che si aggiunge a quanto fatto fino ad ora per il quartiere». L’investimento sulla nuova palestra è solo l’ultimo tassello di una serie di opere che negli ultimi anni hanno cambiato il volto della costa sud di Fermo. Basti pensare alla rotatoria realizzata con Anas e Provincia, al prolungamento della pista ciclabile, alla messa in sicurezza dei box pescatori e, in tema di difesa della costa, ai prossimi lavori delle scogliere da sommerse a emerse, sempre con fondi Pnrr.



Il progetto



Il progetto della nuova palestra prevede che l’impianto sarà dotato di oltre 90 posti, sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e infermeria. «Un’opera importante per il quartiere, una palestra che sarà un nuovo passo per Marina Palmense, sarà funzionale e di grande utilità per l’intera città - ha sottolineato il vice sindaco Mauro Torresi ­ per un quartiere che cresce». «Un lavoro coordinato fra più settori – ha detto l’assessore ai lavori pubblici e Politiche Comunitarie Ingrid Luciani - che dimostra la bontà di un progetto valido per una struttura utile. Un grazie ai Settori dei Lavori Pubblici, delle Politiche Comunitarie e dello Sport».

«Nel 2022 – ricorda l’assessore allo sport Alberto Scarfini - alla struttura è stato riconosciuto da parte del dipartimento dello sport della presidenza del consiglio dei ministri il finanziamento di 1,7 milioni di euro, dopo la manifestazione di interesse che il Comune di Fermo aveva presentato nell’ambito delle risorse stanziate dal Pnrr su “Sport e inclusione sociale”. Come di diceva i prossimi lavori che prenderanno il via nella frazione saranno quelli per le scogliere. Sono stati infatti aggiudicati i lavori per la trasformazione di sei scogliere da sommerse a emerse nella zona nord di Marina Palmense e di riprofilatura di quelle esistenti.

Per la loro realizzazione saranno disponibili risorse che attingono dal Fesr Marche 2021-27 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Per Marina Palmense, come noto, i fondi riconosciuti con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nell’ambito del progetto sulle “misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, sono di 2 milioni di euro. In questi ultimi anni, gli interventi di difesa costiera e contro l’erosione nella Città di Fermo sia a nord che a sud sono stati diversi. Anche questa nuova azione contribuirà a valorizzare maggiormente la costa e questo intervento rappresenterà per il lido di Marina Palmense un’attenzione maggiore.