MAROTTA Partirà la seconda settimana di settembre il primo stralcio di lavori per potenziare le scogliere a difesa del litorale, più volte danneggiato dalle violenti mareggiate. Un intervento importante, importo 360mila euro, che rientra in un progetto più ampio, redatto dal Comune, che prevede lavori per 1milione e 960mila euro. Per il secondo stralcio, 1milione e 600mila euro, sta per essere avviata la gara per l’affidamento dei lavori che partiranno terminato il primo.

Conclusione prevista primavera 2024. La Regione ha ottenuto 1,6 milioni di euro dal Dipartimento della Protezione civile nazionale che verranno utilizzati per completare il tratto a difesa della costa danneggiata dalle mareggiate del 2019. Mondolfo è rientrato tra i Comuni inseriti nell’elenco di quelli interessati dallo stato di emergenza. Mentre il primo stralcio è cofinanziato da Regione e Comune. Le opere consentiranno il potenziamento delle scogliere esistenti, ritenuto necessario dopo i rilievi effettuati dalla Regione, nella zona centrale del lungomare, per circa 2 chilometri, da via Marecchia (bagni Solindo) al molo.

«Così potremmo fare opere fondamentali»

«I lavori - spiega il sindaco Nicola Barbieri - ci permetteranno di realizzare opere fondamentali a difesa della costa. Intervento senza precedenti per il nostro territorio, che avrà ricadute positive per turismo e sicurezza dei cittadini. Opere che si inseriscono in una programmazione avviata da anni per riqualificare e rendere più accogliente il lungomare, a conferma di un’azione costante di tutela e valorizzazione delle attività degli operatori turistici e balneari. Il litorale, infatti, ha storicamente risentito molto del fenomeno erosivo e dei danni provocati dalle mareggiate e questi interventi ci permetteranno di migliorare sensibilmente la situazione. L’impegno è di cercare di intercettare ulteriori finanziamenti per intervenire in altre zone».