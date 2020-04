Centri estetici e barbieri, rischio fallimento per lockdown: petizione al premier Conte

Momenti complicati per centri estetici, barbieri e parrucchieri causa la chiusura per il coronavirus. Per la riapertura ci vorrà ancora tempo, così Romina Paludi, estetista di un centro estetico di Roma centro, ha attivato una petizione per salvare proprio i centri estetici, parrucchieri, barbieri​: ad oggi la petizione conta circa 13300 firme tanto da aver dovuto organizzare​ referenti regionali ogni regione d'Italia. I punti riguardano la situazione di emergenza creatasi a causa del Covid 19.

Egregio Presidente del Consiglio Onorevoli e Senatori della Repubblica Italiana Io ci metto la faccia! Siamo Estetiste, Parrucchieri Barbieri Barber Shop Onicotecnici, Truccatori e Tatuatori, siamo coloro che dedicano con amore e passione il loro tempo ad aiutare donne e uomini di tutte le età a curare il lato esteriore e non solo, molto spesso durante lo svolgimento del nostro lavoro entriamo in confidenza con il cliente facendo quasi un doppio lavoro ASCOLTARE, che oggi non è facile trovare una persona che sappia ASCOLTARE!!!!

I titolari dei centri estetici e parrucchieri si trovano con le attività scoperte dove chi riesce a tenersi ancora forse un po' in piedi sono solo i dipendenti che prenderanno la cassa integrazione, ma tutti i costi fissi mensili nessuno li copre, siamo dal giorno 11 marzo 2020 con le serrande abbassate, i conduttori devono pagare gli affitti, utenze telefoniche, gas e luce, nettezza urbana, leasing, noleggi a lungo termine, costi condominiali, insomma la preghiamo vivamente di proteggere anche la nostra categoria, il nostro lavoro è tutto puntato nei mesi di marzo aprile maggio e giugno, sono e saranno proprio questi i mesi che ci vengono tagliati dal calendario.

Dovete far in modo che date degli aiuti sostanziali, non basterà rialzare la serranda per riattivare le attività: per questo, pur essendo consapevoli dello sforzo che lo Stato ha fatto e continuerà sicuramente a fare vi chiediamo l’adozione di misure straordinarie in grado di impedire il tracollo del nostro settore. Giustamente le persone appena si riaprirà tutto non staranno a pensare alle manicure, pedicure, massaggi, capelli.... ma ovviamente dopo questa emergenza penseranno ad usare di più i metodi casalinghi, fai da te, perché meglio mettere qualche soldo da parte pensando col senno di poi!!!!!

Riteniamo che per fronteggiare questa crisi sia necessario equiparare gli interventi dei datori di lavoro a quelli adottati in favore dei dipendenti: la maggior parte dei proprietari di attività non gode di alcun tipo di ammortizzatore sociale e deve sostenere ogni mese dei costi fissi. Ci chiediamo che ne sarà di queste attività se nemmeno d’estate dovessimo riuscire a ripartire: con il perdurare dell’emergenza sanitaria molti centri estetici parrucchieri barbieri barber shop onicotecnici truccatori e tatuatori saranno costretti a chiudere definitivamente. Questa fatale previsione potrà essere scongiurata solo mettendo in campo iniziative straordinarie. Siamo a chiedere delle misure urgenti: Sospensione di tutti i mutui, prestiti, noleggi a lungo termine e leasing ai centri estetici e parrucchieri per una durata di 12 mesi sia relativamente alla quota capitale che a quella interessi. Chiediamo sostegno per gli affitti dei locali in modo che i conduttori possano ricevere direttamente le somme del canone da pagare e chiediamo che vengano stanziate dallo stato al 100% al fine di poterLe riconoscere direttamente ai locatori, modificando lo sgravio fiscale del 60% come da decreto precedente che non ha nessun beneficio diretto ed estenderlo anche ai locali con categoria C3. • Sostegno al reddito per i titolari di centri estetici e parrucchieri: Contributo per i titolari di centri estetici parrucchieri barbieri barber shop onicotecnici e tatuatori a € 1.000 al mese per una durata di almeno e dico almeno 6 mesi. • Ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti di centri estetici e parrucchieri: Cassa integrazione per i lavoratori dipendenti per una durata di almeno 6 mesi. • Esonero pagamento contributi INPS: Necessario per almeno 12 mesi. • Proroga scadenze fiscali: Sospensione e successiva rateizzazione in 36 mesi di tutti i pagamenti fiscali per 12 mesi. Vi chiediamo di considerare nella stesura del prossimo Decreto Urgentissimo e/o Provvedimento Legislativo Regionale tutte le problematiche illustrate e gli accorgimenti suggeriti, si tratta di misure necessarie per scongiurare il tracollo economico totale del settore, un epilogo inevitabile nel caso in cui la politica si dimostrasse sorda rispetto alle richieste sopra elencate.

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA