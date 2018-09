Pausa nel McDonald’s di Corridonia per lo chef pluristellato Bruno Barbieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Una sorpresa a dir poco inaspettata per il ristorante McDonald's di Corridonia presso il centro commerciale CorridoMnia, che ieri sera ha avuto come ospite d'eccezione lo chef pluristellato Bruno Barbieri. Un cliente discreto e riservato, ma che si è rivelato anche particolarmente alla mano, soprattutto quando, prima di andar via, ha voluto immortalare il momento con una foto ricordo insieme a tutto il personale."Avere i complimenti da parte di un professionista di questo calibro per la qualità e il servizio ci riempie di gioia, oltre che di orgoglio - scrive lo staff sulla sua pagina facebook ufficiale - Un grazie ai nostri ragazzi che danno il massimo ogni giorno per offrire ai nostri clienti il meglio con puntualità e dedizione. E grazie allo chef Barbieri, che speriamo di rivedere prestissimo!"