SENIGALLIA - Gran fermento in città per la registrazione ieri di una prova in esterna della prossima edizione di Masterchef. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno fatto tappa alla Rotonda a mare e dallo chef Tre Stelle Michelin Mauro Uliassi, loro grande collega nonché amico, dove è stata registrata la prova in esterna per la semifinale.

L’avvistamento



Sono poi stati avvistati alla Tartana, in compagnia del noto imprenditore Stefano Antonucci, patron dell’azienda Santa Barbara che proprio ieri ha festeggiato il trentennale de Le Vaglie, con un party esclusivo. Un’estate sempre più vip sulla spiaggia di velluto e non finirà qui perché con la famosa trasmissione, che sforna ogni anno aspiranti chef, in onda su di Sky, di Senigallia si sentirà parlare anche nei prossimi mesi. Ieri, intanto, sul lungomare Marconi tra Uliassi, Tartana e Rotonda, grande fermento per i tre grandi chef, amati volti televisivi, per la loro presenza che ha attirato l’attenzione dei bagnanti e turisti di passaggio.



La vetrina



Un blitz non annunciato anche se il Comune era a conoscenza del loro arrivo, per evitare l’assalto dei fan e consentire alle riprese di svolgersi senza intralcio. Ancora in città si parla del recente passaggio di Gianni Morandi che già altri vip hanno rubato la scena e l’estate è ancora iniziata. I grandi eventi sono appena partiti e chissà cos’altro riserverà ai turisti che la sceglieranno per le proprie vacanze. Da domani intanto eventi no stop per le celebrazioni del 90esimo anno della Rotonda, a cui sarà dedicata anche una mostra. Venerdì alle 18 all’interno del monumento simbolo del turismo senigalliese e regionale verrà inaugurata una mostra storico-fotografica.

Una delle tavole presenti sulla storia della Rotonda a Mare si intitola “La Rotonda ha novant’anni e non li dimostra”: è un po’ questa la sintesi del lavoro curato da Paolo Formiconi e Gianluca Quaglia, appassionati di storia locale e già autori di varie ricerche, che mira a sintetizzare i momenti salienti della struttura che ha caratterizzato e continua a caratterizzare la vita di Senigallia.