Il campo da beach tennis dei bagni Ondablu intitolato a Massimo Cesarini

SENIGALLIA - Quando una persona lascia il segno, quando una persona ha valori forti, fortissimi. Un ricordo vivo oggi e lo sarà anche in futuro perchè il campo da beach tennis dei bagni Ondablu 74 - in zona Ponte Rosso - è stato intitolato a Massimo Cesarini, per tutti "Cesa", scomparso lo scorso inverno a soli 46 anni.

Gli amici e la moglie lo hanno voluto ricordare nel campo dove "Cesa" era solito giocare. E giocava con tutti senza mai guardare il livello dei giocatori. Era proprioo questa la sua caratteristica principale: un amico di tutti. Mai una parola fuori posto, mai una parola contro qualcuno. Un esempio per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Era conosciuto anche nell' ambito del volontariato senigalliese in quanto prestava la sua opera presso la mensa della Caritas. Gli amici ringraziano la moglie per la presenza alla cerimonia e il titolare dei bagni Ondablu 74 che ha subito accettato di intitolare il campo a Massimno Cesarini.