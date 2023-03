SENIGALLIA - La Caritas in lutto per la scomparsa di Massimo Cesarini detto Cesa. Aveva 46 anni. Ex studente dell’alberghiero Panzini, era uno dei cuochi volontari della mensa del centro di accoglienza di piazzale della Vittoria. Il cuoco del primo giovedì del mese ma spesso a disposizione per dare una mano quando ce n’era bisogno. Gli altri giorni cucinava ad Ancona, dove lavorava.

E’ morto mercoledì all’ospedale, dove si trovava ricoverato. «Qualche settimana fa ci aveva scritto che non sarebbe più riuscito a venire a cucinare alla mensa del Centro di solidarietà come ogni primo giovedì del mese – riporta l’annuncio della Caritas -. Il nostro Massimo se n’è andato e in questo momento noi di Caritas, i volontari e l’intera comunità degli obiettori di coscienza, possiamo solo pregare e abbracciare forte la moglie e la famiglia. Ci mancherai, Cesa».

Grande appassionato di sport, era molto conosciuto in città. Lascia la moglie Mary, il fratello David, la madre Isabella e il padre Italo. I funerali si terranno domani alle 10 presso la chiesa parrocchiale della Cesanella. Seguirà la benedizione nel campetto sportivo. La famiglia ha chiesto di fare donazioni all’associazione oncologica senigalliese. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi ieri sui social in suo ricordo da parte dei tanti amici che, increduli per l’accaduto, hanno dovuto affrontare la realtà della sua perdita.