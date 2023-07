SENIGALLIA - Rom messi in fuga dai residenti sabato pomeriggio al Ciarnin. Alcuni si sono accorti che si stavano aggirando tra via Volta e via Fermi, strade dove risiedono anche degli appartenenti alle forze dell’ordine, dove l’attenzione è sempre massima. Li hanno visti girare intorno alle villette a schiera a piedi, curiosando nei giardini come se cercassero di capire se dentro ci fosse qualcuno.

Nei weekend, soprattutto, i malintenzionati approfittano del fatto che la gente sta al mare per gran parte della giornata per intrufolarsi nelle abitazioni. In qualcuna di queste villette, effettivamente, non c’erano i proprietari ma i vicini si sono fatti vedere e hanno chiamato i carabinieri per segnalare le persone sospette, trovate fuori dalle proprie abitazioni. Probabilmente monitorano anche gli spostamenti per agire a colpo sicuro. Una residente nel tardo pomeriggio di sabato ha messo un post su Facebook, che ha fatto il giro dei social per avvisare altre persone e chiedendo «se li vedete allertate le forze dell’ordine».

Nessuno però sembra averli notati in altri quartieri della città. Nell’ultima settimana qualche intrusione in casa è avvenuta a Senigallia ma senza che i ladri trovassero oggetti di valore o denaro da rubare. Solo episodi falliti. In qualche circostanza ad agevolare il lavoro sono state le finestre lasciate aperte per far passare un po’ d’aria. L’unico oggetto di valore sparito, ma da un terreno di una casa di campagna a Montignano, è un piccolo trattore.

Il proprietario si è accorto la mattina seguente che non c’era più e nessuno dei vicini sembra essersi accorto del furto. I ladri devono averlo caricato su qualche mezzo per portarlo via ma, essendo le abitazioni distanti l’una dall’altra in aperta campagna, hanno potuto agire indisturbati. Il furto dovrebbe essere avvenuto giovedì notte. Al proprietario, quindi, non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri per formalizzare la denuncia.