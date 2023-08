SAN BENEDETTO - Il poliziotto minacciato con una mannaia e l’aggressione ai turisti romani: la Riviera si scopre violenta alla vigilia di ferragosto e il sindacato di polizia, Siulp, torna a chiedere con urgenza una doppia volante per gli uomini che devono garantire la sicurezza di tutti i cittadini

L’aggressione



Voleva dedicarsi del suo “contendente” l’extracomunitario che è stato bloccato mentre impugnava la scure; l’aggressione subita dai due turisti la notte di venerdì (il terzo era riuscito a scappare) invece è avvenuta per futili motivi da un gruppo di giovani poi tempestivamente identificati dai poliziotti del commissariato che fortunatamente quella notte erano presenti con due equipaggi. Ecco appunto che, per Benedetto Fanesi - segretario generale del Siulp di Ascoli «sono il segnale inequivocabile che la presenza della doppia volante a San Benedetto non è più rinviabile e non può essere assolutamente una questione legata né alla casualità né all’estemporaneità».

Fanesi aggiunge: «Lo ripetiamo da tempo come un mantra, le esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui necessita una località in continua espansione demografica ed economica, vanno inevitabilmente contrastate con la presenza stabile di due equipaggi della polizia di Stato preposti al pronto intervento, che rappresenta il primo anello dell’apparato di prevenzione generale e sicurezza pubblica, a salvaguardia dell’incolumità dei poliziotti, di una maggiore efficienza ed efficacia operativa e al fine di garantire più sicurezza sulle strade a favore della comunità».



Le richieste