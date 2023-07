Furto d'auto in pieno centro ripreso da cellulare: applausi ai ladri e nessuno chiama le forze dell'ordine

Una situazione che ha dell'assurdo: a Giovinazzo (Bari), in pieno centro è stata rubata un'auto - portata via a rimorchio - il tutto ripreso da telefono cellulare e con tanto di applausi, ma senza che nessuno chiami le forze dell'ordine. Il video, certo, è diventato virale, ma non è passato inosservato al sindaco del Comune pugliese Michele Sollecito che chiede l'intervento della prefettura per una questione di sicurezza.

«Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse.