MAROTTA Giro di vite dell’amministrazione comunale contro l’abuso di alcolici e l’abbondono di bottiglie di vetro in spiaggia e nei giardini. Un’ordinanza emanata dal sindaco Nicola Barbieri e che entrerà in vigore già domani fino al 31 agosto dispone in tutta la fascia costiera dalla ferrovia al mare il divieto di vendere e somministrare bevande in contenitori di vetro da mezzanotte alle 7 della mattina successiva.



La deroga



«Resta consentito – si legge nell’ordinanza del 27 giugno - il consumo di bevande in contenitori di vetro soltanto agli avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi». Ulteriori restrizioni e limiti vedranno interessate nello specifico le aree a più alto afflusso di persone nei locali pubblici, precisamente sul lungomare Colombo dall’intersezione con via Togliatti al civico 102 e in viale Carducci dal civico 268 sino all’intersezione con via Togliatti. In queste zone l’ordinanza dichiara che sarà vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche dalle 22 alle 7 elle aree pubbliche (strade, marciapiedi, parcheggi, giardini pubblici) e nelle spiagge. «Il consumo di alcolici e superalcolici resterà consentito esclusivamente nell’area di vendita del pubblico esercizio presso il quale la bevanda è stata acquistata, intesa come superficie autorizzata e di cui l’esercizio medesimo ha la disponibilità». Anche qui sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro nella fascia oraria dalle 22 alle 7 lasciando la possibilità di consumare bevande nei contenitori di vetro soltanto agli avventori seduti ai tavoli.

L’ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all’efficacia delle misure adottate. Di certo, chi non rispetterà le regole andrà incontro a sanzioni amministrative pecuniarie di 200 euro.

Sulla sicurezza e il decoro urbano l’amministrazione comunale era già intervenuta in passato con due ordinanze emesse ad aprile e a giugno del 2022. Si richiamano inoltre gli esercenti a tenere conto dell’articolo 691 del codice penale per quanto riguarda il divieto di somministrare alcolici a persone manifestamente ubriache.



Lo svago in sicurezza



L’obiettivo è quello di garantire sì la possibilità di svago e divertimento ma senza che queste vadano a eccedere in episodi come schiamazzi in orari notturni e all’abbandono di rifiuti in aree pubbliche. Proprio nello scorso weekend in viale Carducci un gruppo di minori sbandati, trovati con addosso pietre, una tegola e un bastone, era stato messo in fuga coraggiosamente dai residenti, risvegliati alle 4 della notte mentre i ragazzini si avvicinavano pericolosamente a un clochard.