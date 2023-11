Fabriano, servono alcol a un minorenne non socio del circolo: doppia multa. Si rischia fino a 15mila euro

FABRIANO Alcol servito a un minorenne non tesserato di un circolo e conseguente doppia multa. E' successo a Fabriano con le contravvenzioni che colpiscono la barista, per avere venduto alcolici al minorenne, e il presidente pro-tempore del circolo per una seconda infrazione amministrativa. L'entità potrebbe essere fino a 15mila euro

L'avviso

Se lo stesso circolo, infine, dovesse risultare, in futuro, ancora destinatario di analoghe infrazioni potrà vedersi sospesa o revocata la licenza di somministrazione ai soci da parte del Comune.