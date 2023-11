FERMO - Test su alcol e droga rifiutati, guida in stato di ebbrezza, incidenti ed anche un’omissione di soccorso. Un’ampia casistica di reati e contravvenzioni al codice della strada, quelli rilevati nelle ultime settimane dalle pattuglie dei carabinieri in servizio nelle strade del territorio provinciale.



Le arterie



Numerosi gli episodi che hanno visto impegnati i militari, a partire da un 28enne di Ripatransone, finito fuori strada a Petritoli. Il giovane, accompagnato in ospedale, ha rifiutato gli accertamenti per verificare se avesse bevuto o assunto droghe. Una scelta che gli è valsa una denuncia all’autorità giudiziaria. Stesso rifiuto e stesso provvedimento per un 36enne di Guidonia, coinvolto in un incidente a Campofilone. Una pattuglia del radiomobile, a Fermo, ha invece deferito un albanese classe 1992, fermato nella notte e risultato, al test dell’etilometro, ampiamente oltre il tetto consentito dalla legge.



L’atteggiamento



Ha rifiutato invece il test un 25enne romeno, fermato a Monte Urano. Mostrava tutti i sintomi di un abuso di alcolici, ma non ne ha voluto sapere di sottoporsi agli accertamenti. Questo non gli ha evitato il ritiro della patente. Guidava ubriaco anche un albanese del 1994, protagonista di un incidente sulla Faleriense in territorio di Montegiorgio, nel cuore della notte. Guai ancor più seri per un 27enne cinese, pregiudicato. È accusato di aver investito un ciclista il mese scorso a Sant’Elpidio a Mare. Gli accertamenti dei carabinieri hanno portato ad identificare la vettura ed il suo proprietario. Adesso dovrà rispondere di lesioni, fuga da incidente con danni e omissione di soccorso.



La collina



Passando a Monte San Pietrangeli, denunciato anche un 52enne di origini campane, con precedenti penali. Fermato ad un controllo, ha esibito una patente contraffatta. Un altro rifiuto di sottoporsi ad accertamenti quello raccolto dai militari sangiorgesi da parte di un marocchino di 63 anni, controllato a Lido Tre Archi. Oltre al ritiro di patente, gli è stata sequestrata l’auto su cui viaggiava.