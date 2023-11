Esagera con gli alcolici trovato dai poliziotti dentro la sua auto privo di sensi

ANCONA - Gli operatori della Questura sono intervenuti ieri sera nei pressi di via Barilatti su segnalazione di un richiedente in quanto, all' interno di un' autovettura, veniva segnalato un uomo privo di sensi.

Giunti immediatamente sul posto gli operatori notavano la vettura, ferma sulla carreggiata: dentro c'era un forte odore di alcool ed un uomo privo di sensi, seduto sul sedile anteriore lato guida, con cintura di sicurezza allacciata, riverso sul fianco dal lato passeggero, con le chiavi del veicolo inserite nel nottolino di accensione ed il quadro strumenti acceso ma con il motore del veicolo spento a porte chiuse.

Stante lo stato comatoso e persistente di incoscienza i poliziotti allertavano immediatamente il personale medico che, giunto sul posto poco dopo, lo trasportava in codice rosso in ospedale.

Mentre erano sul posto gli operatori venivano raggiunti da un amico dell'uomo che raccontava di essere stato con lui nelle ore precedenti presso un pub a consumare alcolici ma che, successivamente si erano recati presso una pizzeria e che lì si erano salutati per poi rivedersi successivamente.

Non rispondendo più alle chiamate dell' amico l'uomo aveva così deciso di raggiungere la pizzeria, ovvero l'ultimo luogo in cui erano stati insieme, per poi scoprire che l'amico era all' interno della sua autovettura privo di sensi.