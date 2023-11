ANCONA - Finisce sui binari della stazione, viene investita dal treno in arrivo e poi trascinata per qualche metro proprio sotto la locomotiva. Poteva essere una tragedia, l’ennesima capitata sui binari. Ma ieri pomeriggio, alla stazione di Ancona, il dramma è stato per fortuna sventato. La ragazza, una 20enne della Val Musone, è stata estratta viva dai vigili del fuoco. Ha riportato varie contusioni ed escoriazioni, ma non ha mai perso conoscenza durante il trasporto all’ospedale regionale di Torrette. Ci è arrivata con un codice rosso, fortunatamente non è in pericolo di vita.

La ricostruzione



L’allarme è scattato ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30 quando era previsto l’arrivo alla stazione di un Frecciarossa proveniente da Bologna e diretto verso Lecce. L’andatura del treno, man mano si avvicinava alla banchina, è andata scemando. Quando si stava per fermare, la ragazza è finita sui binari. Il macchinista l’avrebbe vista cadere all’improvviso, ma ha avuto il tempo di tirare il freno d’emergenza. In questa maniera, ha ridotto in maniera significativa la velocità del treno, evitando conseguenze più drammatiche. Nonostante la manovra d’emergenza, la 20enne è stata comunque investita. Il suo corpo è finito sotto il convoglio ed è stato trascinato per alcuni metri.



I soccorsi



Si è temuto il peggio. La scena è stata agghiacciante per i passeggeri che in quel momento si trovavano in banchina in attesa della loro corsa. Si è attivata in maniera tempestiva la catena dei soccorsi. Sul posto si sono portati gli agenti della Polfer, così come l’automedica del 118 e l’ambulanza. Sono stati vigili del fuoco, assieme ai poliziotti, a tirare fuori il corpo della 20enne, rimasto incastrato sotto il convoglio del Frecciarossa. È stata estratta viva. Dopo le prime medicazioni sul posto è scattata la corsa al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Durante il trasporto è rimasta sempre cosciente. Ha riportato varie escoriazioni e contusioni dovute al trascinamento, ma non è in pericolo di vita, nonostante sia entrata a Torrette con un codice di massima gravità.

Rimangono da chiarire i contorni dell’episodio. Gli investigatori tendono a ipotizzare il tentativo di un gesto estremo: il macchinista del Frecciarossa avrebbe infatti visto la ragazza gettarsi sui binari. Sono stati minimi i disagi alla circolazione ferroviaria.