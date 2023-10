Choc in A14 a Montemarciano: parcheggia l'auto, si taglia le vene e cammina in mezzo alla strada. Travolto da un camion

MONTEMARCIANO - Il camionista se l'è trovato in mezzo alla strada all'improvviso e non ha potuto fare niente per evitarlo. Ma l'uomo che è stato travolto e ucciso questa mattina in A14 all'altezza di Montemarciano cercava la morte, ad ogni costo. Non voleva essere salvato. Per essere sicuro di non sopravvivere ha parcheggiato la macchina in un'area per la sosta di emergenza dell'autostrada, si è tagliato le vene ed è uscito dall'auto incamminandosi a piedi sulla corsia nord.

Si taglia le vene e cammina in mezzo all'autostrada: travolto e ucciso da un camion

Il suo destino si è incrociato con un camionista che è passato proprio mentre l'uomo si trovava in mezzo alla carreggiata e lo ha travolto. Sul posto la polizia autostrade, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. La vittima avrebbe 60 anni, ma ancora non è chiaro il motivo del gesto. Autostrade per l'Italia ha subito segnalato 3 chilometri di coda tra Ancona Nord e Senigallia, nella corsia nord in direzione Bologna, che è stata smaltita nel giro di due ore.