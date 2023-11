Tumore al seno, la causa che aumenta il rischio del 7% per ogni unità in più consumata al giorno

L'alcol è un pericoloso alleato del tumore al seno. In Italia, infatti, si registrano ogni anno 6000 casi di cancro alla mammella proprio per l'abuso di alcol, pari all'11% delle nuove diagnosi. L'etanolo è infatti più tossico per le donne, ma poche conoscono il rischio. L'allarme arriva dal congresso dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom): «Servono azioni mirate per migliorare la consapevolezza delle donne», avverte il presidente Saverio Cinieri, rilevando come gli stili di vita sani siano fondamentali anche dopo la diagnosi. Possono infatti ridurre del 37% il rischio di recidiva e del 58% il rischio di mortalità.

