I barbieri e i loro "coccodrilli" per il bimbo diventano star del web

di Thomas Delbianco

PESARO - Ogni cliente, appena varca la porta, prima ancora di chiedere se c’è posto o di quale taglio di capelli ha bisogno, fa i complimenti ai parrucchieri per il video. Ieri mattina al CFC Barber shop Staff Parrucchieri Unisex di Pesaro non si parlava d’altro e sarà così sicuramente ancora per diverso tempo.La loro clip con il coro di tutti i lavoratori presenti in quel momento,, che ha fatto smettere di piangere il piccolo che non voleva tagliarsi i capelli, ha fatto il giro del web, in tutta Italia, ma non solo.