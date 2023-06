ANCONA - Gira e rigira si ritorna alla radice, al problema principe di questa prima parte di stagione per Portonovo: le spiagge ridotte all’osso, a causa del mare mosso e da un’erosione che diminuisce sempre più lo spazio a disposizioni dei tanti che vanno in spiaggia. La riprova anche ieri quando proprio a causa del mare agitato e di onde lunghe i bagnanti sono stati costretti ad arretrare di parecchio, dovendo condividere con i vicini d’ombrellone il poco spazio disponibile.

Per risolverlo, almeno per questa stagione, si attende il ripascimento che oramai sta per essere approntato.

L’annuncio

«Dal punto di vista burocratico e tecnico – afferma il sindaco Gabriele Silvetti, che non ha voluto rinunciare alla sua domenica di mare nel suo ombrellone, con la famiglia, allo stabilimento Il Molo – tutto è a posto. Si tratta di studiare al meglio il tempo di intervento, per evitare che venga inficiato in caso di ulteriori mareggiate, ma sono convinto che entro la prima settimana di luglio, tempo permettendo, l’operazione verrà eseguita». Silvetti ha anche parlato di altre problematiche che insistono sia su Portonovo che su Mezzavalle. «Lo stradello per Mezzavalle – ha ammesso dopo la denuncia del Corriere Adriatico di ieri – va sistemato perché in questa maniera è pericoloso. Sarà oggetto di attenta valutazione per il futuro, così come del sentiero pedonale a fianco della strada di accesso a Portonovo che rappresenta un’altra priorità. A settembre ci rivedremo con gli operatori, a cui assicuro tutto il mio interesse, per parlare di questo ed altri problemi perché abbiamo intenzione di difendere e proteggere l’unicità di questo posto, capace di attirare tanti turisti. Portonovo e Mezzavalle sono un bel biglietto da visita per l’accoglienza turistica dell’intera città e quindi meritano grande considerazione».

Il pienone

L’ultima domenica di giugno ha visto spiagge, parcheggi e chalet pieni di gente, e di auto. Magari un pienone arrivato solo più tardi di altre volte, parcheggio della torre con il rosso alle 9,30 seguito poco dopo da quello lago Grande, ma poi si è arrivati al totale della capienza sia del parcheggio Pieri che dello scambiatore. Il bus navetta ha scaricato a valle tantissime persone. Ancora qualcuno non ha capito che con il rosso al semaforo della rotatoria è inutile passare e che i posti a valle sono esauriti e che scendere serve solo a creare confusione e ad una inutile richiesta del posto per la propria auto. Ma, in generale, la situazione è sempre apparsa sotto controllo. Monitorata dalla Polizia Municipale che ha elevato in totale 34 contravvenzioni (20 al mattino e 14 nel pomeriggio). Da sottolineare l’apertura, dal venerdì alla domenica, della chiesa di santa Maria, a cura della delegazione Fai di Ancona. E proprio in chiesetta, domenica prossima alle 9,30, ritornerà la celebrazione della Messa domenicale. Anche questo un segnale di normalità ed il segnale che l’estate è finalmente arrivata.