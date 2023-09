Mareggiata "mangia" due file di ombrelloni al Passetto

ANCONA - Ostacolo maltempo su questa fiammata di fine estate che sta regalando ancora giornate eccezionali per andare in spiaggia nelle Marche. Una mareggiata notturna ha infatti fatto tornare d'attualità il tema dell'erosione dell'arenile. In zona Passetto ad Ancona, infatti, le onde, nella notte, si sono "mangiate" le prime di due file di ombrelloni e lettini.