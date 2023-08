PESARO Si attendeva grosso temporale, con un vistoso calo della temperatura, ma il termometro non si è scostato di molto dagli alti valori dei giorni scorsi e sebbene sia caduta qualche goccia di pioggia, quest’ultima ha appena bagnato il terreno. Stesso scenario a Pesaro e Fano anche se, intorno alle 19, forti raffiche di vento, hanno complicato le cose soprattutto per i tanti alberi che sono caduti sulle strade.

Gli interventi



Per i vigili del fuoco, di tutti i distaccamenti della provincia, intorno alle 20.30 erano già più di 40 gli interventi effettuati per liberare le strade da tronchi e rami e almeno una quindicina rimanevano in coda. A Pesaro qualche disagio alla circolazione si è registrato in particolare sul ponte del fiume Foglia che porta nella zona ex Berloni a Borgo Santa Maria: la sede è stata in parte chiusa per rimuovere le piante cadute e poi rapidamente riaperta. Oltre che in città i vigili del fuoco sono intervenuti anche nell’entroterra dove sono caduti rami a Sant’Ippolito e in diverse località del Comune di Colli al Metauro, e sono stati messi in sicurezza alberi pericolanti, mentre i vigili urbani sono intervenuti a Torrette, in viale Adriatico, lungo la Flaminia e in via Pattuccia a Cuccurano per liberare le strade dagli ostacoli creati dalla vegetazione caduta.

Il forte vento ha incentivato di nuovo il fenomeno dell’erosione: le onde del mare, che da calmo si è fatto particolarmente mosso, hanno divorato non pochi metri di spiaggia a Pesaro in tutte le zone dove non sono presenti scogliere efficaci e funzionali e a Fano in modo particolare a Ponte Sasso, dove da tempo si attendono interventi non solo di ripascimento, ma di difesa vera e propria della costa. Le nuove scogliere infatti, là dove lasciano dei vuoti incentivano la forza delle correnti che infieriscono sulla spiaggia. Nei porti di entrambe le città costiere è stato necessario rinforzare gli ormeggi, le onde accavallandosi infatti sono entrate anche nelle darsena infrangendosi sulle banchine.



Le previsioni



In allerta anche gli uomini della Protezione civile particolarmente attrezzati per intervenire in caso di maltempo, ma le squadre di soccorso dei vigili sono state in grado di governare la situazione senza il loro apporto. Le Amministrazioni Comunali di Pesaro e Fano sono pronte ad aprire il Coc se ce ne fosse la necessità. In tarda serata il vento ha raggiunto le zone del Montefeltro anche senza creare particolari disagi. Allerta gialla diramata anche per oggi.