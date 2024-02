Fermo, atti persecutori nei confronti di numerose donne: chat e messaggi a luci rosse per infastidirle

FERMO Non potrà avvicinarsi per tre anni alla vittima, insieme ad una serie di altre prescrizioni molto restrittive un uomo già monitorato da tempo dalla Questore di Fermo per molestie ripetute a numerose donne (tra cui una fermana, che lo ha denunciato) attraverso telefonate, messaggi, video a sfondo sessuale via social e chat.

Le indagini

Nell’arco di pochi mesi, aveva sottoposto le malcapitate a ripetute molestie persecutorie nonostante gli ammonimenti già ricevuti. Per questo motivo, oltre al divieto di avvicinamento alla vittima, dovrà osservare l’obbligo di rincasare ad una certa ora e di non uscire prima delle 7 del mattino e soprattutto l’obbligo di recarsi presso un ufficio di Polizia ad orari prestabiliti due giorni a settimana. In caso di violazione la durata del provvedimento aumenterà di due anni.