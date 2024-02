Ancona, trovato (e graziato) con la droga ricasca nel suo errore: dovrà scontare la pena in carcere

ANCONA Nelle scorse ore è stata data attuazione, ad Ancona, ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di un 39enne. Nel pomeriggio di ieri (13 febbraio), a questo proposito, è stato condotto a Montacuto dagli agenti.

I fatti

L’uomo, infatti, nel dicembre 2016 era stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di marijuana. Per il reato in questione, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi con regime alternativo dell'affidamento ai servizi sociali. Il 9 febbraio scorso, però, le Volanti della Questura, lo hanno trovato con 10 grammi di marijuana sospendendo la misura alternativa.