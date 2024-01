Maxi spinello, arresti per rapina, atti persecutori e ubriaco al volante: lavoro no-stop durante le festività per i carabinieri di Macerata

MACERATA - Non esistono festività e feste per i Carabinieri della Compagnia di Macerata. Le pattuglie impegnate sul territorio dei Comuni ricompresi nella giurisdizione della Compagnia di Macerata, hanno svolto una consistente azione di vigilanza e verifica alla circolazione stradale, degli obiettivi sensibili e dei luoghi di aggregazione giovanile e di quelli dove solitamente si registra un maggior degrado urbano. Il bilancio è stato di un cospicuo numero di persone identificate e mezzi controllati, diverse delle quali contravvenzionate per infrazioni amministrative al codice della strada o alle leggi speciali, nonché di 4 persone arrestate, 2 denunciate in stato di libertà e 2 segnalate alla Prefettura per uso personale a scopo non terapeutico di droga.