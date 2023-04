​Fermo, stalking e atti persecutori: emessi sei provvedimenti di ammonimento in pochi giorni

FERMO- Sei provvedimenti di ammonimento, di cui cinque per minacce, sono stati emessi in questi ultimi giorni dal Questore di Fermo nell'ambito di un servizio sempre più intenso contro stalking e violenza domestica.

Le casistiche

Le casistiche sono risultate sostanzialmente varie. In un caso a carico di una stessa persona sono stati emessi tre ammonimenti per minacce a tre familiari differenti. Altrove, invece, il provvedimento di stalking ha interessato la non accettazione della fine del rapporto da parte di uno dei due sfociata in messaggi continui e snervanti. Addirittura in un caso, la denuncia ha riguardato rapporti con la madre e la sorella da parte di un uomo il quale le ha costrette a trasferirsi in altra abitazione per il disagio arrecato. Infine interventi anche per quel che concerne la violenza domestica con una coppia di quarantenni attenzionata dalle autorità con tanto di avvertimento. In un casa, infine, si sono registrate anche percosse ai danni di un'ex fidanzata per via di vecchi rancori mai sopiti da parte dell'uomo già protagonista di una plateale aggressione in strada in precedenza.