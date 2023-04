MAROTTA Danneggiamenti e minacce, l’accusa è di stalking. Il caso è finito davanti al Gup e i motivi degli atti persecutori hanno contorni ancora da chiarire. Ma pare che alla base di tutto ci sia il fatto che il ragazzo perseguitato, lavori con la nuora di un 58enne slavo. Dunque forse motivi di gelosia verso la donna del figlio. Circostanze da verificare. Stando alla querela da cui è partita l’indagine, l’uomo, con condotte reiterate, avrebbe molestato un 31enne del Mali, tanto da cagionargli un grave stato d’ansia e a costringerlo a modificare le abitudini di vita.



Le accuse



Tra i fatti ci sarebbero atti di vandalismo nei confronti della sua auto. Oltre a rigare la fiancata, avrebbe anche graffiato il cofano e tirato un sasso contro la carrozzeria. Inoltre gli avrebbe anche portato via la targa anteriore. Tra le accuse anche quella di averlo controllato e seguito fino a casa nella zona di Marotta. Comportamenti che hanno portato la vittima a cambiare abitudini, orari e cercare di evitare ogni tipo di contatto. Il 58enne si sarebbe anche finto un poliziotto e avrebbe contattato una sua collega di lavoro per chiedere informazioni sul 31enne, fino a fissare un appuntamento con la collega. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato per atti persecutori, danneggiamenti, furto della targa e sostituzione di persona per essersi spacciato per un poliziotto. I fatti si sono consumati tra Marotta e San Costanzo, dove lavora il giovane e Fano, dove risiede. Il 58enne è difeso dall’avvocato Giuseppe Croce che è pronto a smontare le accuse e chiedere una derubricazione del reato di stalking in molestie. L’udienza è stata aggiornata a giugno.