Pacco sospetto in un palazzo del centro, all'interno la polizia trova reliquie religiose

FERMO - Pacco sospetto nell'androne di un palazzo nel centro storico di Fermo. E' scattato l'allarme in centro quando al 113 è arrivata una telefonata che segnalava la presenza di un pacco sospetto in un palazzo. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura di Fermo insieme al sostituto commissario coordinatore del gabinetto di Polizia Scientifica che si sono resi subito conto del contenuto del pacco. Lo scatolone anonimo, coperto da un telo rosso, racchiudeva alcune presunte reliquie religiose raccolte su dei reliquiari costruiti artigianalmente. Sono in corso accertamenti per verificare la natura degli oggetti rinvenuti e la provenienza.