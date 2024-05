PORTO SAN GIORGIO Donna Rosa conferma il boom di presenze. Erano più di mille le persone attese per la XIV passeggiata della solidarietà per le donne colpite da tumore al seno. Con l'occasione vengono raccolti fondi da destinare al reparto di Oncologia dell’ospedale di Fermo. In prima linea, quando è partito lo starter per dare il via al serpentone rosa, c'erano le istituzioni politiche a partire dal sindaco Valerio Vesprini, l'assessore allo sport Fabio Senzacqua, il consigliere regionale Marco Marinangeli, la presidente alle Pari opportunità in Regione Maria Lina Vitturini, Diego Mandolesi, vicesindaco di Ponzano, Milena Sebastiani da sempre sostenitrice dell'iniziativa. La camminata, come sempre era promossa dalla asd Valtenna e dai medici della Lilt: prima della partenza, l'oncologo Luigi Acito ha rimarcato «l'importanza della camminata che non sia l'unica attività sportiva dell'anno».

La zona

Come al solito, mentre venivano completate le iscrizioni all'evento, in piazza Bambinopoli c'è stato il momento da dedicare allo stretching. Poi il corteo è partito, come ogni anno, all'insegna dell'entusiasmo, dell'allegria e delle braccia alzate al cielo per una manifestazione che non si arrende mai e che anno dopo anno torna con un numero sempre maggiore di partecipanti. L'iniziativa non è solo in sostegno alle donne colpite da patologie oncologiche ma, come gli organizzatori tengono a sottolineare, è anche un'occasione sportiva, sociale e culturale in quanto fa aggregazione. La manifestazione consiste in una passeggiata di 5 chilometri su lungomare Gramsci, da Bambinopoli fino a sud e ritorno, al punto di ristoro con colazione e gadget. Come ha ricordato Vesprini alla presentazione dell'evento «si lega ad un progetto di benessere e cura. La nostra volontà di continuare a proporre la passeggiata a Porto San Giorgio è una scelta vincente. Camminare fa bene e rappresenta il primo passo verso la prevenzione. L'educazione al movimento è un messaggio di sensibilizzazione rivolto alla comunità per consigliare la pratica fisica e ricordare al contempo gli indubbi benefici che essa porta con se, sul piano fisico, psicologico ed emotivo». Senzacqua ha ribadito il sì della città: «Vogliamo continuare a sostenere questa manifestazione con l'auspicio che a partecipare non siano solo i sangiorgesi ma anche gli abitanti provenienti dai territori limitrofi perché salute e benessere fisico riguardano tutti».