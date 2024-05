Panariello Vs Masini, il ritorno. Che spettacolo a Villa Vitali, Fermo accoglie il doppio spettacolo a luglio

FERMO – Due grandi artisti in città in estate. Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio. Il 17 luglio 2024 saranno infatti sul palco di Villa Vitali a Fermo per una data organizzata da LEG Live Emotion Group, con la collaborazione del Comune di Fermo.

Panariello Vs Masini

La Produzione nazionale in una nota scrive: «PANARIELLO VS MASINI – Il Ritorno” arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto Panariello e Masini girare tutta la Penisola nel corso del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo».

Comicità e musica insieme dunque per una serata originale, firmata da due grandi artisti che calcano le scene da anni, sia quella dei concerti che degli one man show televisivi e nei teatri di tutta Italia e che, a fronte della grande richiesta, tornano in tour, che toccherà anche la splendida Arena di Villa Vitali di Fermo, nell’ambito della stagione culturale estiva organizzata dal Comune.

Spettacolo e Villa Vitali

Un appuntamento da non perdere, una serata da ricordare per cui dal pomeriggio di oggi, dalle ore 16.00, inizierà la prevendita dei biglietti su Ticketone.

L'Amministrazione Comunale sottolinea che «dopo una primavera strepitosa in fatto di eventi culturali, stiamo lavorando da tempo anche per un’estate altrettanto bella e ricca, la cui programmazione sta prendendo forma. Stiamo approntando un calendario di grande interesse e fra gli appuntamenti di punta della bella stagione sicuramente questo spettacolo che vede insieme Giorgio Panariello e Marco Masini, a dimostrazione della scelta che i grandi artisti fanno della nostra città e dell’affascinante scenario di Villa Vitali»

.

LEG Live Emotion Group dichiara: «Con la citta’ di Fermo abbiamo nel tempo lavorato sempre molto bene, l’evidente ottimo lavoro delle istituzioni verso le proposte artistiche e culturali e la bellezza del territorio sono stati tra gli ingredienti fondamentali per riuscire a portare a Fermo un grande evento come quello di Giorgio Panariello e Marco Masini, un evento che sta riscuotendo grandissimo successo di pubblico e che riteniamo essere adatto ad una piazza come quella fermana»