FERMO - Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche per il pagamento dei canoni di locazione (affitti) riferiti all’abitazione di residenza.

L’avviso

Avviso le cui informazioni sono reperibili sulla home page del sito comunale www.comune.fermo.it, dove è scaricabile anche il modello di domanda. Una misura con fondi esclusivamente comunali (che aveva avuto una prima scadenza il 15 gennaio), il cui termine è stato dilazionato fino alla fine del mese. Requisiti soggettivi sono essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea titolari di permesso di soggiorno Ue; avere la residenza anagrafica nel Comune di Fermo presso l’alloggio per il quale si chiede il contributo; non essere titolari, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione; avere un reddito attestato da Valore Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di importo non superiore a 6.543 euro - importo analogo all’assegno sociale anno 2023. Sono inoltre previsti requisiti oggettivi come quelli di essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge, in un fabbricato di civile abitazione; aver pagato almeno 8 mensilità nell’anno 2023.

Gli esclusi

Esclusi dal beneficio i residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o reperiti e sovvenzionati attraverso iniziative intraprese dal Comune o altro Ente pubblico. Per l’accesso al presente beneficio il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non può essere superiore a 500 euro. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 gennaio 2024, a pena di nullità, con gli appositi modelli disponibili sul sito del Comune di Fermo. Un aiuto importante che sicuramente andrà ad agevolare le famiglie che risiedono in alloggi presi in locazione con redditi Isee piuttosto bassi.

La crisi

Un modo per andare incontro ai cittadini in un momento di grave crisi economia che sicuramente sta mettendo a dura prova molte persone vista la fiammata dei prezzi a cui non corrisponde per la gran parte delle persone un aumento degli stipendi o dei redditi. C’è tempo sino al 31 gennaio per presentare la domanda di partecipazione.