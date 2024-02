PESARO Avere un lavoro a tempo indeterminato e rischiare di finire in mezzo a una strada. Succede a Pesaro dove trovare una casa in affitto è diventata ormai un’operazione estrema, da ricchi, quelli veri. Perché quei pochi che ancora affittano richiedono - nessuno si fida più di nessuno - fideiussioni bancarie di 12 mesi (leggi 6.000-8.000 euro). Le alternative sono gli affitti brevi o transitori (con case già ammobiliate). La storia di Francesca Lavecchia, mamma separata con tre figli di 16, quasi 11 e 7 anni, è lo specchio emblematico dei giorni nostri. «Quello che faccio è un appello non una richiesta di elemosina o aiuto economico - specifica subito -. Chiedo e spero che ci sia qualcuno ancora in grado di mettersi una mano sul cuore. Cerco un appartamento, vuoto, con tre camere, a Pesaro, anche in periferia. Ho un lavoro a tempo indeterminato e non ho mai sgarrato un solo pagamento, anche quando c'era il Covid».





I nuovi equilibristi sociali



Dunque, lavorare non basta, avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato non basta, non aver mai pagato in ritardo un affitto non basta più. Non basta una vita da nuovi equilibristi sociali tra carrello della spesa e bollette, benzina simil oro fuso e balzelli vari. Quando accade un imprevisto la vita, anche a Pesaro, si trasforma in incubo. «Vengo da Piobbico - racconta Francesca - e da quattro anni risiedo a Pesaro, in un appartamento della zona mare, con i miei tre figli. Il proprietario alcuni giorni fa mi ha fatto recapitare una raccomandata dove informava tutti gli inquilini che il contratto d'affitto non veniva rinnovato perché ha venduto la palazzina che sarà ora demolita e ricostruita. Abbiamo pochi mesi per trovare un’altra sistemazione». Francesca, con l’orgoglio di donna indipendente e madre di famiglia, rimarca: «Il mio ex marito non ci aiuta ma, con enormi sacrifici, sono riuscita a comprare tutti i mobili della casa». Nella stessa palazzina abita anche il proprietario e alcuni suoi parenti più altre tre famiglie . «Ho buoni rapporti con il proprietario – sottolinea Francesca -. Anzi, lui stesso ha contattato una agenzia immobiliare per aiutarci. Non cerco affitti brevi o transitori con cui peraltro non si può prendere la residenza con tutti i problemi che ne conseguono. Impossibile affrontare una fideiussione bancaria di 12 mesi nonostante abbia un contratto a tempo indeterminato. Lavoro a Villa Fastiggi e il proprietario della casa in cui viviamo ora potrà confermare che non ho mai saltato un pagamento. Ogni giorno consulto le offerte immobiliari e chiamo H24 le agenzie ma non c'è mai nulla di possibile. Abbiamo pochi mesi e poi dovremmo andarcene, finendo in mezzo a una strada. I miei figli vanno a scuola nel quartiere Loreto, uno di loro il prossimo anno farà le scuole medie ma non lo posso ancora iscrivere perché non so dove abiteremo. Siamo disponibili anche soluzioni in periferia ma sempre nel Comune di Pesaro, altrimenti con il lavoro e i miei tre figli non saprei come fare».





Il Comune non può aiutare



I giorni passano e l’ansia sale. Francesca si è anche rivolta al Comune di Pesaro per un eventuale alloggio popolare ma «mi è stato detto che non c'è nulla a disposizione – sottolinea –. Anzi, mi hanno detto che non si può fare domanda perché ora non ci sono bandi».

Gianluca Murgi