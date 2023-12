SAN BENEDETTO - Stanziati 225mila euro dal Comune per gli aiuti sugli affitti nonostante non fosse arrivato alcun trasferimento da parte del Governo.



Il primato



«Siamo stati i primi a mettere a disposizione delle famiglie questo aiuto, abbiamo fatto da apripista poi gli altri Comuni ci hanno seguito- spiega l’assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni – abbiamo voluto fortemente questo contributo straordinario visto che la questione abitativa è molto sentita in Riviera».

Il tesoretto di 225mila euro proveniva da quanto rimasto dal fondo affitti dello scorso anno ammontante a 170mila euro e 30mila euro dal fondo di solidarietà destinato al pagamento delle bollette. Il contributo massimo elargito sarà di 500 euro e verrà graduato sulla base del numero dei componenti dei nuclei familiari e del reddito Isee. Le famiglie con 1 o 2 componenti riceveranno 300 euro se con un Isee compreso tra zero e 6 mila euro e 250 euro se con Isee tra 6 mila e 12 mila euro; quelli con 3 o 4 componenti otterranno 400 euro con un Isee da zero a 6 mila euro e 350 euro a fronte di un Isee da 6 mila a 12 mila; infine da 5 componenti in su 500 euro Isee zero a 6 mila euro e 450 euro con un Isee da 6 mila a 12 mila euro. Le somme saranno assegnate sino all’esaurimento delle risorse tenendo conto della graduatoria formulata in base al valore dell’attestazione Isee, dando priorità ai nuclei con Isee tra 0 e 6 mila euro. Potranno presentare domanda i residenti a San Benedetto con cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Nei giorni scorsi era stata sollevata la polemica da parte dell’Unione Inquilini in merito a fondi che sarebbero andati più alle famiglie con figli e meno alle persone single. «Una persona sola – risponde Sanguigni - solitamente paga un affitto inferiore avendo anche una casa più piccola rispetto a nuclei di 4-5 persone».



I costi



A San Benedetto il costo medio di un affitto si aggira sui 470 euro secondo i dati in mano agli uffici comunali. Tra l’altro l’amministrazione ha messo a disposizione 10mila euro per la riqualificazione di due appartamenti da assegnare come punto di accoglienza a chi si trova temporaneamente senza casa, si tratta di un’abitazione in via De Amicis e l’altra in via delle Conquiste mentre altri 20mila euro sono stati stanziati per la gestione di queste dimore che è stata appaltata alla cooperativa On the road. «Il bando non è stato ancora pubblicato – precisa l’assessore alle politiche sociali Sanguigni – avverrà nel giro di qualche giorno. Abbiamo previsto due fasce Isee»,