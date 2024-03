«Mi sono trasferito in un resort a 5 stelle in Turchia: costa meno di una casa in affitto in Europa»

Nelle metropoli europee, l'aumento dei costi degli affitti sta diventando una questione sempre più pressante, costringendo molti a ricercare soluzioni creative per far fronte a un mercato immobiliare in costante evoluzione. In un contesto in cui «i prezzi degli affitti continuano a salire mentre i salari sembrano restare indietro», un giovane ha raccontato della sua soluzione, solo apparentemente impossibile: trasferirsi in un resort a 5 stelle per pagare meno.

Dall'affitto al resort 5 stelle

La storia è quella condivisa da Josh Kerr, un giovane di Manchester che ha sfidato la concezione tradizionale del vivere in città. Attraverso un video diventato virale sull'account @joshkerr0, ha spiegato come ha scoperto che «vivere in un resort all-inclusive a 5 stelle in Turchia è più economico che mantenere il suo appartamento nel centro di Manchester», che gli costa 950 sterline al mese (1.106 euro circa). Ma quale sarà, invece, il costo di un soggiorno di 28 notti in un resort all inclusive ad Antalya, voli compresi? L'offerta trovata da Josh parla chiaro: 938 sterline, una cifra che ha convinto il giovane - che lavora da remoto - a prenotare subito e partire alla volta della Turchia anziché continuare a pagare di più per il suo affitto, in linea con i prezzi medi attuali di Manchester, con l'unico vantaggio di vivere nel centro città.

♬ original sound - Josh Kerr @joshkerr0 The next 28 days with @On the Beach are going to be crazy 😂 Make sure you follow to see what I’m getting up to living in a 5 star all inclusive resort for the next MONTH 👀 #ad

I commenti

Il video di Josh ha generato un'ampia risonanza, accumulando quasi due milioni di visualizzazioni e suscitando le più svariate reazioni.

Commenti come «Lavoro online. Potrei assolutamente farlo», e «Ho deciso che smuoverò mari e monti per trovare un lavoro a distanza e fare semplicemente questo», riflettono una crescente aspirazione al lavoro remoto come soluzione ai crescenti costi degli affitti in città. Tuttavia, non mancano le voci critiche che sottolineano le possibili limitazioni di una vita in vacanza permanente, con osservazioni come «All inclusive va bene per 6/7 giorni e poi diventa noioso» e «Gli anziani fanno le crociere annuali perché costano meno e sono più divertenti delle tariffe degli alloggi senior».