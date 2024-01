FERMO Anche le aziende fermane tra quelle premiate ad Ancona nella sede di Confindustria. Aziende di valore, brave non solo con i fatturati ma innovative, attive nella ricerca, rispettose dell'ambiente, capaci di mettere al centro il capitale umano.

Il totale

Tra le 10mila aziende monitorate da Imprenditore Smart nella sesta edizione del premio sul valore imprenditoriale marchigiano “Best Value Award Marche 2023” ci sono i fermani e anche le aziende del settore in crisi, quello calzaturiero, ma rispetto alle altre province Fermo e Ascoli arrancano. Restando ai dati positivi, sul podio del Fermano che lavora vanno 7 imprese: Les Femmes, Eugeni Tecnologie e Asso Spa hanno registrato un valore da 5 a 10 milioni di euro. Tecnofilm unica fermana con un valore tra 10 e 50 milioni di euro, Sifa unica con un valore superiore a cento milioni di euro. Ad Ancona, per ritirare il premio, c’era il titolare Luigi Trasarti con il direttore commerciale. Infine due aziende fermane sono state premiate per la crescita costante: Gibas e Far Out, e c’era il titolare a ritirare il premio, Marco Gennari con il direttore commerciale. Sono state 45 le imprese marchigiane premiate in totale. Le prime classificate nelle diverse categorie sono state Finproject e Arena di Macerata, Mait e Dgt di Ancona, Ratti di Pesaro. Massima partecipazione degli imprenditori al premio che rientra nel progetto nato dall’intuizione di Imprenditore Smart. Premio sulle migliori performance di crescita. In pratica, attraverso una ricerca, Imprenditore Smart ogni anno individua le aziende che sono riuscite a crescere più velocemente delle altre in valore. Si tratta di un calcolo sulla base di criteri finanziari. Le imprese finaliste hanno realizzato la migliore performance. L'esame dei dati evidenzia che gli imprenditori marchigiani hanno saputo cogliere le opportunità di innovazione.

APPROFONDIMENTI FERMO Lungomare di Porto San Giorgio, Vesprini rassicura: «Rispettato il cronoprogramma. Ambientalisti, sospeso il procedimento»

L’obiettivo

«Il fine del premio e del progetto che ne è alla base è di dare uno strumento agli imprenditori per fare scelte mirate – dice Sebastiano Di Diego di Imprenditore Smart –: l’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di conoscere il valore della propria azienda, il 98% degli imprenditori non lo conosce e questo è un grave gap da colmare perché il valore è fondamentale per prendere decisioni importanti in termini di investimenti e strategie di sviluppo, finanziamenti, vendite, fusioni o acquisizioni».