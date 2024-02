Frode milionaria del call center: maxi sequestro anche di gioielli

CIVITANOVA MARCHE - La Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha chiuso un'importante operazione a carico di due aziende, operanti nel settore di call center, scoprendo una maxi evasione. Le indagini condotte hanno permesso di rilevare che le società avevano utilizzato in compensazione, per l’abbattimento delle imposte dovute, crediti d’imposta per oltre 1,3 milioni di euro, scaturiti dal sostenimento di costi per circa 3 milioni di euro relativi ad attività di ricerca e sviluppo e connessi perlopiù a spese di formazione della forza lavoro. L’analisi della documentazione contabile acquisita e delle dichiarazioni rilasciate dal personale dipendente di entrambe le imprese, ha consentito ai Finanzieri di constatare la mancata effettuazione dell’attività di formazione del personale, con il conseguente disconoscimento dei relativi crediti d’imposta generati e successivamente compensati.