ANCONA Da che punto guardi il mondo tutto dipende. La cronistoria delle acquisizioni di imprese marchigiane da parte di grandi gruppi - nazionali o internazionali - può essere letta in due modi diametralmente opposti. Uno positivo: il nostro know how è riconosciuto in tutto il mondo e abbiamo una capacità produttiva che fa gola anche a marchi blasonati oltre confini, soprattutto nei settori di moda ed elettrodomestici. Il rovescio della medaglia racconta però del rischio che la nostra regione si riduce ad essere un'arida terra di conquista. La virtù sta nel mezzo, recita il detto. Ma non sempre è così semplice. Negli ultimi 20 anni, sono state 38 le aziende marchigiane a finire completamente sotto vessilli esteri; in altri 10 casi ne sono state acquistate le quote di maggioranza.