Quattro case svaligiate in poche ore: il sindaco: «Nuove telecamere»

FALERONE - Quattro furti in una manciata d’ore. È allarme sicurezza a Falerone dove, nei giorni scorsi, quattro abitazioni della frazione Piane sono state svaligiate da una banda di malviventi. A essere prese di mira case abitate da anziani. I furti sono avvenuti tutti di giorno, quando gli abitanti erano fuori. Prelevati gioielli e soldi. Quelli delle pensioni che tanti anziani continuano a custodire tra le mura di casa. E tra la popolazione cresce la paura. Per scoraggiare i malviventi e facilitarne l’individuazione, il Comune si affida agli occhi elettronici.

«Abbiamo installato ulteriori telecamere, a Falerone e a Piane – fa sapere il sindaco Armando Altini –, ma andrebbero collegate con quelle degli altri Comuni, in modo che le immagini confluiscano alle forze dell’ordine. Così, se c’è qualche macchina sospetta, può essere seguita». Falerone è tra i Comuni finanziati dal ministero con i fondi per la videosorveglianza. I soldi ricevuti sono stati usati soprattutto per gli Ocr, i varchi elettronici che registrano i mezzi in entrata e uscita. Sono stati sistemati all’ingresso del capoluogo e della frazione. «Manca solo l’abbonamento con la Motorizzazione e poi siamo a posto», spiega Altini.

