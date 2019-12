Luca Argentero derubato in casa, i ladri rubano anche il Telegatto. Lo sfogo su twitter

Luca Argentero ha denunciato sui social di essere stato derubato. «I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare. Perché il Telegatto? Perché?», ha scritto l'attore su Twitter. Uno sfogo che ha sorpreso più di qualche fan. Lo storico riconoscimento televisivo è stato assegnato dalla giuria del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo fino al 2008. E se in molti si stringono a lui per la brutta disavventura, qualcuno ipotizza che si possa trattare di una campagna pubblicitaria alla Netflix o Amazon.

Un ladro nella propria abitazione è un'esperienza traumatica. Al di là del valore economico della refurtiva, quello che tocca profondamente è l'intrusione di un estraneo e l'essere privati di un oggetto con cui si ha un legame affettivo ed emotivo. È accaduto questo ad Argentero? L'attore, che è entrato nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato al Grande Fratello nel 2003, ha invocato giustizia karmica per i ladri. Non si conoscono ulteriori dettagli. Argentero sarebbe rientrato nel suo appartamento e avrebbe constatato il furto.



I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare...

Perché il Telegatto? Perché???? 😢😢😢😢 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) December 8, 2019

Considerato uno degli interpreti italiani più affascinanti e talentuosi, avrebbe corso per il Telegatto nel 2008 - l'ultima edizione - per aver fatto parte del cast di "Saturno Contro" di Ferzan Ozpetek, candidato a "Miglior film".

I più scettici hanno pensato a un espediente promozionale perché nella memoria sono ancora vivi lo spot di Emanuele Filiberto che annunciava il finto ritorno dei Reali in concomitanza del lancio della terza stagione della serie tv targata Netflix "The Crown". Senza dimenticare la caccia all'uomo di " Celebrity Hunted" che dava per dispersi vip come Fedez e Francesco Totti.

Boom di commenti e di retweet ironici dopo l'annuncio di Argentero. «Topi di appartamento che rubano i telegatti», scrive un utente. «Si sono accorti dell'errore e se lo sono ripreso», scrive un altro. E poi c'è chi pensa al ritorno del format e chiama in causa Lucia Bramieri per il noto attaccamento al premio del suocero. C'è anche chi prova a consolarlo sperando che stia bene e che ritrovi il suo amato Telegatto.

