I ladri mettono a segno tre colpi, la comunità non si sente più al sicuro

OSTRA - Tripletta dei ladri a Ostra dove hanno rubato in tre abitazioni sabato pomeriggio approfittando dell’assenza dei proprietari. Gli episodi sono avvenuti in via Montemarciano e le vittime si sono accorte tornando a casa nel tardo pomeriggio. Per entrare i malviventi hanno forzato porte e finestre. Dentro hanno rubato gioielli, vestiti e materiale elettronico. Non si sono accontentati di collane e bracciali in oro e di tablet e altri dispositivi elettronici che hanno trovato dentro le abitazioni. Hanno frugato anche negli armadi, portando via diversi capi di abbigliamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dai proprietari di casa, per un sopralluogo e successivamente sono state sporte le denunce per i furti. Per Montemarciano invece, rispetto ai quattro episodi registrati, solo un furto è andato a segno ed è l’unico che è stato finora denunciato. Si tratta di un colpo avvenuto in via Cassiano. Nei giorni precedenti altri furti si erano verificati anche a Senigallia in via Mamiani e in via Torino. Il primo denunciato ai carabinieri, il secondo alla polizia.

LEGGI ANCHE:

Montemarciano, quattro intrusioni in un pomeriggio: «Da noi è la terza volta»

Doppio colpo, Scapezzano torna nel radar dei furti

© RIPRODUZIONE RISERVATA