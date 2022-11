Premio Cambiamenti della Cna alla start up di Porto Sant'Elpidio che ha inventato il FantaSanRemo

FABRIANO - Si chiama MK2 ed è una start up di Porto Sant’Elpidio nata nel 2020, la vincitrice della finale interregionale del Premio Cambiamenti, organizzato dalla Cna di Marche e Umbria, alla quale hanno partecipato 35 imprese create negli ultimi quattro anni. La finale interregionale si è tenuta a Fabriano. Le start up in concorso, selezionate tra centinaia di concorrenti, si occupano di innovazione di processo e di prodotto, innovazione tecnologica, ricerca, marketing, sostenibilità ambientale.

MK2 opera nella progettazione di giochi e format. E’ composta da lavoratori dello spettacolo, musicisti, insegnanti e creativi.

Premio Cambiamenti della Cna alla start up che ha ideato il FantaSanRemo

“FantaSanRemo” è una delle creazioni di maggior successo di MK2. Gioco da bar, nato tra amici e diventato fenomeno virale sui social. Un successo che ha portato i suoi format a raccogliere nel 2022 più di 600 mila adesioni. Dal bar “Corva da Papalina” di Porto Sant’Elpidio alla fama mondiale con 50 mila squadre iscritte al “FantaSanRemo” e con i protagonisti del Festival del 2020 coinvolti nel gioco.

Al secondo posto Don Merlino Srl per La Forestale con sede ad Acqualagna. L’impresa è guidata da Eric Merlin, esperto della sostenibilità e di problematiche di cambiamento climatico e di comportamento. Si occupa di alloggi turistici di lusso e offre un “Luxury Eco-Lodge”, in un luogo eccezionale e preservato, la Riserva Naturale della Gola del Furlo.

Sul podio anche Argo, cooperativa di Grottammare impegnata ad accompagnare persone con disabilità alla scoperta del mare e delle sue tradizioni.

Start up innovative, 397 nelle Marche

Le start up innovative alla fine del primo semestre 2022 erano 397 nelle Marche e 241 in Umbria. In Italia sono 14.621

All’iniziativa della Cna, dopo i saluti del presidente di Cna Marche Paolo Silenzi e di Claudio Floritelli della presidenza di Cna Umbria, sono intervenuti il presidente nazionale di Cna Giovani Imprenditori Marco Vicentini e Roberto Danovaro del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche. Vicentini ha presentato un’indagine della CNA nazionale che affronta il tema della sostenibilità d’impresa ed ha presentato le proposte dei Giovani Imprenditori. Danovaro è intervenuto su Consapevolezza e competenze per una transizione ecologica delle imprese”

Dopo la presentazione delle 35 start up, si sono succeduti gli speech motivazionali di Francesco Paolo Russo, Founder e Ceo di ToBe; Tommaso Vicarelli, Ceo e co-founder di Weedea; Marina Giacomel del ristorante “La Ginestra” nella Gola del Furlo, che ha saputo risollevarsi dopo la recente alluvione; Elisabetta Puccetti Margaritelli presidente del Comitato Umbria Fondazione Airc.

Premio Cambiamenti, le menzioni speciali

Menzioni speciali sono state conferite a Trama, start up di Perugia di design digitale e stampa 3D; per l’Innovazione Tecnologica a Red Linx Robotics spin-off del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, fondata da ricercatori con esperienza pluriennale nell’ambito della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale; per Inclusione e Solidarietà ad Argo, la Cooperativa di Grottammare che si è aggiudicata anche il terzo posto assoluto del “Premio Cambiamenti”.

La impresa vincitrice parteciperà alla finale nazionale del “Premio Cambiamenti”, che si terrà a Roma il 15 dicembre. Possibilità di accesso alla finale anche per le altre imprese premiate, che potranno essere ripescate in ambito nazionale.