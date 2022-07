CAMPOFILONE - Matrimoni di gusto con i maccheroncini e il tartufo. Il Comune ha scelto la piazzetta di Ponte Nina, sul lungomare di Campofilone, per una promozione turistico enogastronomica che punta sul target dei matrimoni.

La piazza già usata per celebrare i matrimoni, potrà diventare anche luogo ideale per i banchetti. Il menù creato per l’occasione dallo chef Aurelio Damiani: tartare di manzo al succo di mela rosa dei Sibillini, Maccheroncini Igp al ragù di carni bianche e tartufo nero estivo, brasato di vino cotto con pesca della Valdaso e tartufo nero estivo, gelato artigianale al tartufo nero estivo. I maccheroncini Igp, come ha sottolineato l’assessore al Turismo, Ercole D’Ercoli «sono l’unica pasta all’uovo in Italia con questo riconoscimento».



APPROFONDIMENTI LA VIABILITA' Lungomare di Porto San Giorgio, ora si cambia: «Sì al tratto a doppio senso»

Il via

Ad aprire il sindaco Gabriele Cannella: «Celebriamo un matrimonio fra maccheroncini e altri prodotti per sfruttare il luogo dove celebriamo i matrimoni. Ne abbiamo già 8 per quest’estate con cittadini sia italiani che dalla Repubblica Ceca. Chi si sposa qui deve soggiornare e organizzare il pranzo di nozze a Campofilone». Il connubio di prodotti arriva da lontano, come ha confermato il sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, «un’idea che coviamo da anni che mette insieme due eccellenze del territorio. Abbiamo tante varietà di tartufo, abbiamo portato il tartufo nero estivo che sarà protagonista il 23 e 24 luglio ad Amandola».

Fra i presenti Devis Alesi, presidente dei B&B del Fermano, quindi Andrea Marsili e Danilo Federici che con Turismarche svolgono anche attività di tour operator. Fra le autorità il prefetto Vincenza Filippi, l’assessore regionale Francesco Baldelli e i consiglieri Andrea Putzu Marco Marinangeli; quest’ultimo ha ricordato la vetrina alla Bit sul turismo esperienziale passa dalle eccellenze». Jessica Marcozzi ha confermato l’impegno per il territorio mentre l’assessore Mauro Lucentini ha annunciato l’inizio della battaglia per la Monti-Mare e per un collegamento della Mezzina con la Valdaso.