PORTO SAN GIORGIO - Lungomare a un passo dal cambio di senso di marcia. Si è svolta ieri una riunione tra gli operatori e l’amministrazione che ha preso in considerazione la modifica alla viabilità. Siamo ancora nel campo delle ipotesi ma il cambiamento sembrerebbe realistico per andare incontro a chi arriva in città e ha come prima necessità quella di trovare parcheggio.

L’amministrazione si è confrontata con i balneari del lungomare nord e con il comitato per la ciclabile. Nella giornata di oggi, è previsto l’incontro convocato in Prefettura per la sicurezza, al quale si recheranno il Comune di Porto San Giorgio, Protezione civile e Croce Azzurra. L’ipotesi sul tavolo, come richiesto dagli operatori balneari, sarebbe il cambio di senso di circolazione per un tratto di lungomare nord. Mentre risulterebbe escluso l’introduzione del cambio di senso per l’intero lungomare, cosa che comporterebbe una rivoluzione viaria con cambio direzionale per tutte le vie limitrofe.

Se il cambio di senso da nord a sud divenisse realtà per un tratto a nord, ci potrebbe essere anche la probabilità dell’eliminazione di un numero di parcheggi. Questo perché in quel tratto andrebbe istituito il doppio senso, eliminando i parcheggi che affiancano la ciclabile. È stata fatta anche una petizione, da parte di 4 operatori - Coco Loco, Sette punto nove, Jolly e Kursaal - per inoltrare questa richiesta al Comune. Tra l’altro si tratta di un’ipotesi già ventilata prima delle elezioni. Il cambio di senso, su tutto lungomare da nord a sud, era già stato predisposto dalla passata amministrazione. Così sarebbe dovuto essere nel giro di qualche settimana, qualora l’amministrazione passata fosse stata confermata. Così non è stato. C’è chi trova insensato, a questo punto, chiudere ancora al traffico il lungomare con la ciclabile che ha restituito gli spazi dovuti, sia ai ciclisti che ai pedoni. Un altro nodo riguarda il passaggio dell’ambulanza che a Porto San Giorgio significa la Croce Azzurra che ha la sede a nord e, dunque sarebbe auspicabile l’accesso al lungomare da nord - accessibile anche il sottopasso - dato che quando si tratta di un’emergenza ogni minuto in più può diventare prezioso.



Fabio Iobbi dello chalet Duilio a sud, quindi non interessato direttamente in prima persona al cambio di senso, ha sempre sostenuto, fin da prima della realizzazione del tracciato, che il senso di marcia sarebbe dovuto essere da nord a sud. Inoltre molte presenze sul territorio di Porto San Giorgio provengono da nord e, con il senso sud-nord, si trovano il passaggio sbarrato oltre a un vero dedalo di vie e sensi unici per attraversare la città verso sud. In quel caso, paradossalmente, si farebbe prima a percorrere la Statale, eventualità che qualsiasi automobilista vorrebbe evitare. Soprattutto d’estate.