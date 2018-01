Tragedia in una casa sul Baldo: morti due uomini Gravi le due amiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE BALDO (Verona) - Tragedia in una villetta di montagna, adibita a seconda casa, a Ferrara di Monte Baldo, in località Ca' di Sotto. Due giovani vicentini, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, mentre le due ragazze che erano con loro sono rimaste intossicate: le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.A causare le esalazioni, secondo i primi accertamenti da parte dei vigili del fuoco di Verona, sarebbe stato il cattivo funzionamento di un braciere che il quartetto aveva usato per riscaldarsi nella notte tra l'1 e il 2 gennaio. Dopo l'allarme sul posto sono giunti i pompieri e i sanitari del Suem 118, che hanno accertato il decesso dei due ragazzi, mentre le loro amiche sono state trasportate all'ospedale Borgo Trento con l'elisoccorso, fatto intervenire dopo aver capito quanto successo.